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Vişneli irmik tatlısı tarifi

Yılın her mevsimi severek tüketilen bir tatlı arayışı içerisindeyseniz bu haber tam size göre! Az malzeme ile hafif ve leziz bir tatlı olan vişneli irmik tatlısı; kıvamıyla, benzersiz tadıyla ve ferahlatan etkisi ile damaklarınızı şenlendirmeye hazır. Üstelik vişneli irmik tatlısı tarifi, kolay yapımı sayesinde yemeklerden hemen sonra tüketilebilir. Hem ailenize hem de sevdiklerinize ikramda bulunacağınız vişneli irmik tatlısı için sadece birkaç malzeme yeterli.

Vişneli İrmik Tatlısı Tarifi: Vişneli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Pratik bir tatlı olduğu için canınız çektiği her an zaman kaybetmeden yapabilirsiniz. Eğer yeni bir tatlı keşfetmek istiyorsanız bu tarif tam size göre! Vişneli irmik tatlısı malzemeleri nelerdir? Vişneli irmik tatlısı nasıl yapılır? Vişneli irmik tatlısı yapımında nelere dikkat edilmeli? Keyfinizi yerine getirecek, lezzetiyle hafızanıza kazınacak vişneli irmik tatlısı tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

  • Kaç kişilik: 8-10 kişilik
  • Hazırlama süresi: 15 dakika
  • Pişirme süresi: 25 dakika
  • Kalori: 354 kcal

Vişneli İrmik Tatlısı Malzemeleri

  • 1 litre süt
  • 1 paket pötibör bisküvi
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Sosu İçin;

  • 3 su bardağı vişne suyu
  • 3,5 yemek kaşığı nişasta
  • Yarım çay bardağı şeker

Vişneli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

  • Vişneli irmik tatlısı tarifinin ilk aşaması, üzerindeki sosun hazırlanmasıdır. Sosunun soğuk olması gerektiği için ilk olarak vişneli sos yapılmalıdır. Sosu için 3 su bardağı vişne suyu, yarım çay bardağı şeker ve 3,5 yemek kaşığı nişastayı bir tencereye alın ve kaynatmaya başlayın. Bu malzemeler pişirildiğinde mutlaka tam kıvamında olmalıdır. Ne çok sulu ne de çok yoğun bir kıvam olmamalıdır. Tam kıvamına geldiğinde ocağın altını kapatın ve sosu soğutmak için kenarda bekletin.
  • Ayrı bir tencereye irmik, şeker, süt ve vanilyayı koyun. İyice kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Malzemeler kıvam aldıktan sonra tencereyi ocaktan alın.
  • Önceden hazırladığınız pötibör bisküvileri dikdörtgen bir borcamın tabanına yerleştirin.
  • Üzerine pişirdiğiniz muhallebiyi dökün. Muhallebiyi tüm borcama orantılı bir şekilde dağıtın.
  • Daha önce hazırladığınız vişne sosunu muhallebinin üzerine dökün. Biraz soğumasını bekledikten sonra dolaba kaldırın. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
  • Vişneli irmik tatlısı yapımının en eğlenceli noktası, süsleme aşamasıdır. Yaklaşık 2 saat sonra tatlıyı buzdolabından alın ve istediğiniz şekilde süsleyin. Hindistan cevizi ya da bir miktar fıstığı süs için kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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