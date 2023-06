HABERTURK.COM



Pulitzer Ödüllü usta yazar Cormac McCarthy 89 yaşında hayatını kaybetti. 'The Road', 'İhtiyarlara Yer Yok' (No Country for Old Men) gibi sinemaya da uyarlanan romanların yazarı McCarthy'nin ölümünü yayıncısı Penguin Random duyurdu. Usta yazarın evinde doğal sebeplerde öldüğü açıklandı.

Cormac McCarthy, 'The Sunset Limited' dizisinin setinde oyuncu Tommy Le Jones'la...

Romanlarında anlattığı şiddet ve kıyamet sonrası dünya öyküleri dikkat çeken Cormac McCarthy'nin ölümünün ardından usta yazar Stephen King sosyal medyada ona veda etti: "Benim dönemimin belki de en büyük Ameriklı romancısı..."