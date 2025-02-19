Putin: ABD ile görüşme olumlu geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD arasında Riyad'da gerçekleşen görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Putin; Ukrayna, uzay, Orta Doğu ve birçok alanda görüşmelerin başlatılması konusunda ilk adımın Rusya'dan geldiğini açıklarken, ekonomi ve enerji alanındaki konuların da ele alındığını ifade etti.

Putin diğer yandan geçmiş ABD yönetimi ile mevcut yönetim arasındaki farkın göze çarptığına değinerek "Atmosfor oldukça dostaneydi. Görüşmeye katılanlar, ABD tarafındaki insanların müzakereye açık insanlar olarak tamamen farklı olduğunu söyledi. Geçmişe ilişkin herhangi bir kınama yoktu." dedi.

Putin, Ukrayna'nın barış müzakerelerindeki konumuna dair de değerlendirmede bulunarak "Müzakereler hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı içermelidir. Kimse, Ukrayna'yı dışarıda tutmuyor." dedi.