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Putin, Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi.

Putin, Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını görüştü
AA

Putin, Kremlin Sarayı’nda önce Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu toplantıların ardından üç liderin bir araya geldiği toplantının başında Putin konuşma yaptı.

Putin, toplantı davetine icabet edildiği için minnettar olduğunu belirterek "Bunun uzun süredir konuştuğumuz bazı konuların pratikte çözümü için iyi bir prolog olmasını umuyorum." dedi.

Bu formatta yapılan toplantıda pek çok kazanımlar elde ettiklerine dikkati çeken Putin, 2020’de çatışmaların sona erdiğini, ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılması, sınırların belirlenmesi ile ilgili çalışmaların başladığını hatırlattı.

Putin, "Bazı zorluk ve sorunlara rağmen genel olarak durum çözüme doğru gidiyor. Bunlardan bir tanesi ulaşım bağlantılarına yönelik çalışmalar. Hâlâ çözülemeyen sorunlar var, ancak bence bunlar sadece teknik nitelik taşıyor." diye konuştu.

Terminoloji konusundaki anlaşmazlıkları da işaret eden Putin terimlerin gerçekleri ve olayları doğru şekilde anlatması gerektiğini dile getirdi.

Putin, "Ancak Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak üçümüzün de görüşüne göre, bunlar aşılabilir engeller, genel olarak bu sorunlar yok, bunlar tamamen teknik meseleler.” ifadesini kullandı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcılarının bir hafta sonra bu konuları görüşmek ve çözmek üzere bir araya gelmesini öneren Putin, bu toplantının gelecek hafta yapılması hususunda Aliyev ve Paşinyan’ın da onayını aldı.

Putin, "Bu, henüz çözülmemiş sorunların çözüleceğine dair umut veren iyi bir anlaşma." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın başkentindeki üçlü toplantı toplam 20 dakika sürdü.

Fotoğtaf: AA

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