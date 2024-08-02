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        Haberler Dünya Putin, Ankara'daki takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı | Dış Haberler

        Putin, Ankara'daki takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı

        Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya dönen kişileri Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda bekledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 01:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 01:17
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla Moskova’ya dönen kişileri havalimanında karşıladı.

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        Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla Rusya’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

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        Rusya’ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi.

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        Putin’e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti.

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        Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.

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        MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #rusya
        #putin
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