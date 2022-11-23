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Putin, anlaşmaların uygulanması halinde Bakü ile Erivan arasında barış olacağını belirtti

Rusya lideri Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında uzlaşma için zemin sağlandığını belirterek, bir barış anlaşması imzalanmasını ümit ettiklerini bildirdi.

Putin, anlaşmaların uygulanması halinde Bakü ile Erivan arasında barış olacağını belirtti
Putin: Bakü ve Erivan arasında barış olabilir
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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanması halinde iki ülke arasında barış anlaşması imzalanabileceğini söyledi.

Putin, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

KGAÖ'nün çalışmasında sadece başarı değil problemlerin de olduğunu belirten Putin, bu sorunları basına kapalı olarak detaylı ele alacaklarını dile getirdi.

Sorunlara rağmen KGAÖ çerçevesindeki ortak çalışmaların gözle görülür pratik sonuçlar ortaya koyduğunu kaydeden Putin, "KGAÖ'nün ülkelerimizin ulusal çıkarlarını, egemenliğini ve bağımsızlığını korumaya yardım ettiği açık." dedi.

Örgütün askeri gücünün, konuşlanma, hızlı tepki verme yönündeki gelişimini sürdürdüğünü belirten Putin, bu güçlerin savaşa hazırlık durumunu geliştirmek için sürekli çalışmalar yapıldığını aktardı. Bu tedbirlerin etkinliğinin Kazakistan'daki barışı koruma operasyonuyla doğrulandığını ifade eden Putin, KGAÖ barış gücünün modern silah ve teçhizatla donatılması fikrini de desteklediğini kaydetti.

"UZLAŞMA İÇİN ZEMİN SAĞLANDI"

Soçi'de geçen ay sonunda yapılan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderler zirvesini olumlu değerlendiren Putin, gerçekleştirilen görüşmelerin gelecekte temel konularda uzlaşma sağlanması için iyi bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Liderlerin 2020 ve 2021'de kabul ettiği bildirilere bağlılığını yinelediğini aktaran Putin, sınırların belirlenmesi, ulaşım bağlantılarının açılması, insani sorunların çözülmesine yönelik anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Putin, "Bütün bunların, eninde sonunda Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşması imzalanmasına imkan vereceğini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Afganistan'daki durum hakkında diğer liderlerin endişesini paylaştığını belirten Putin, çeşitli uluslararası terör örgütleri militanlarının KGAÖ üye ülkelerinin topraklarına girme ve aşırıcılığın yayılması tehlikesinin hala büyük olduğuna dikkati çekti. Putin, bu tehditleri ortak özel operasyonlarla etkisiz hale getirmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Fotoğraf: AA

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