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Putin, Avrupa ile 'Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'nin feshini istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosu'na Avrupa Konseyi üyesi devletler ile imzalanan Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin yasa tasarısı sundu.

Putin, Avrupa ile 'Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'nin feshini istedi
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AA

Putin'in, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'ya sunduğu tasarıda, Rusya Federasyonu adına Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 27 Ocak 1999'da Strazburg'da imzalanan Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'nin feshedilmesi istendi.

Tasarı gerekçesinde, Avrupa Konseyi'nin Rusya'nın Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'ndaki (GRECO) üyeliğine son vermesi nedeniyle söz konusu tasarının hazırlandığı ve bu tür koşulların Rusya için kabul edilemez olduğu belirtildi.​​​​​​​

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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