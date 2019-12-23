Putin'in denizaltısı mayın bölgeye dalmış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçtiğimiz Temmuz ayında Gogland Adası'na gerçekleştirdiği ziyarette büyük tehlike atlattığı ortaya çıktı.
Rusya lideri, Finlandiya Körfezi'nde İkinci Dünya Savaşı döneminde batan Sch-308 Semga adlı denizaltıyı incelemek için sualtı aracıyla bölgede dalış yapmıştı.
Baltık Filosu komutanı Amiral Aleksandr Nosatov, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Putin'in dalışı öncesinde bölgede yapılan güvenlik taramalarında 20'yi aşkın mayın keşfedildiğini belirtti.
Amiral Nosatov, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayınların insansız sualtı araçlarıyla imha edildiğini kaydetti.
— Президент России (@KremlinRussia) July 27, 2019
Putin'in 50 metre derinlikteki denizaltı batığını inceleme dalışı yaklaşık 1 saat sürmüştü. Putin, dalış sırasında, denizaltında ölen Rus askerleri için bir plaket, batığa bırakmıştı.
1933'te denize indirilen Semga denizaltısı, 1942 yılında çıktığı bir görevde kaybolmuştu.
2018 yılında keşfedilen batığı inceleyen uzmanlar, denizaltının bir mayın patlaması sonucu battığını belirlemişti.
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