Putin'den Batı ülkelerine rest 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısından bu yana Rusya Batı ülkelerinin ekonomik ağır yaptırımları ile karşılaştı. Ancak Putin tüm yaptırımlara rağmen izole edilmelerinin mümkün olmadığını söylüyor.

Putin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Sadece yaptırımlar da değil, yabancı teknolojik ürünlere erişimimiz de kasıtlı olarak engellenerek ülkemize karşı kullanılmaya çalışılıyor. Bunun ülkemiz için büyük bir sınav olduğu net ama pes edip zamanda geri dönecek değiliz. Pes etmeyeceğiz" dedi.

Putin Rusya'nın kendi teknolojisini ve kendi teknoloji şirketlerini de geliştireceğini sözlerine ekledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.