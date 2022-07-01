Putin, G7 liderlerinin alay etmesine yanıt verdi 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilere verdiği demeçte, "Bele kadar mı yoksa daha fazla mı soyunmayı düşündüler bilmiyorum" dedi ancak "Ama bence her halükarda iğrenç bir manzara olurdu" diye ekledi.

Putin meslektaşlarına öğütte de bulunarak "Alkol ve diğer kötü alışkanlıklardan vazgeçmek, fiziksel egzersiz yapmak ve spor yapmak gerekiyor" dedi ve iyi görünmenin kolay olmadığını ifade etti.

G7'DE PUTİN İLE ALAY ETMİŞLERDİ

Liderler Bavyera'da üç günlük G7 zirvesinin ilk toplantısı için bir araya geldikleri sırada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ceketlerini çıkarıp çıkaramayacaklarını – hatta daha fazla soyunup soyunmamaları gerektiğini sormuştu.

Johnson, meslektaşlarını güldürmek için, "Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz" demiş, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Johnson'a yanıt olarak 'Yarı çıplak ata binme' önerisinde bulunmuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ah evet. Ata binmek en iyisidir" yanıtını vermişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.