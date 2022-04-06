Putin'in kızları kim? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ailesiyle ilgili sorular söz konusu olduğunda her zaman temkinli davrandı. Basın toplantılarında kızlarının kimliğiyle ilgili sorulardan kaçındı.

Putin 2015 yılındaki bir basın toplantısındaki soruya, "Kızlarım Rusya'da yaşıyor ve sadece Rusya'da okudular, onlarla gurur duyuyorum. Üç yabancı dili akıcı bir şekilde konuşuyorlar. Ailemi hiç kimseyle tartışmam. Her insanın kaderini tayin hakkı vardır, kendi hayatını onurlu bir şekilde yaşar" cevabını verdi.

ABD'li bir yetkili, ABD yaptırımlarının son turunda hedef alınan 36 yaşındaki Maria Vorontsova ve 35 yaşındaki Katerina Tikhonova'yla ilgili, "Putin'in varlıklarının çoğunun aile üyeleriyle birlikte saklandığına inanıyoruz ve bu yüzden onları hedef alıyoruz" dedi.

Rus lider Putin'in aile hayatı hakkında resmi olarak çok az şey doğrulanmış olsa da, belgeler, basında çıkan haberler ve ara sıra yapılan kamuoyu açıklamaları, çiftin bir portresini sunmak için yeterli.

Vorontsova ve Tikhonova, Başkan Putin ve eski eşi Lyudmila'nın kızları. Çift, 1983'te Lyudmila uçuş görevlisi ve Putin KGB subayıyken evlendi. Evlilikleri 30 yıl sürdü ve Putin'in Rusya'nın siyasi sisteminin zirvesine hızlı yükselişinde de devam etti.

2013'te ayrılmalarının ardından Putin, "Bu ortak bir karardı. Birbirimizi pek görmüyoruz, her birimizin kendi hayatı var. İşten tamamen boğuldum" dedi.

Büyük kız Maria Vorontsova 1985'te doğdu. St Petersburg Üniversitesi'nde biyoloji ve Moskova Devlet Üniversitesi'nde tıp okudu.

Vorontsova endokrin sistemi konusunda uzmanlaşmış bir akademisyen. Çocuklarda bodur büyüme üzerine bir kitap yazan Vorontsova, Moskova'daki Endokrinoloji Araştırma Merkezi'nde araştırmacı.

Aynı zamanda bir iş kadını olan Votontsova'nın BBC Rusya tarafından büyük bir tıp merkezi inşa etmeyi planlayan bir şirketin ortak sahibi olduğu iddia ediliyor.

Vorontsova, Rus devlet enerji devi Gazprom'da çalışan Hollandalı işadamı Jorrit Joost Faassen ile evlendi ancak sonrasında çift ayrıldı.

Ukrayna'nın işgal girişiminden bu yana onunla konuşan insanlar, babasını desteklediğini söylüyor.

KATERİNA TİKHONOVA

Küçük kız Katerina Tikhonova ise Kirill Shamalov ile evlendi. Düğünleri St Petersburg yakınlarındaki seçkin bir kayak merkezinde yapıldı. Oradaki işçiler, çiftin üç beyaz atın çektiği bir kızakla geldiğini söyledi.

Shamalov, Rusya'nın enerji sektöründeki rolü nedeniyle 2018'de ABD tarafından yaptırıma uğradı. ABD Hazinesi, 'Shamalov'un evliliğin ardından servetinin büyük ölçüde arttığını' söyledi. Çift daha sonra ayrıldı.

Ukrayna'nın işgal girişiminin ardından iki Rus aktivist, Fransa'nın Biarritz beldesinde Shamalov'a ait olduğu söylenen lüks bir villayı işgal ettikleri için tutuklandı.

Tikhonova şu an akademi ve iş dünyasında çalışıyor. 2018'de nöroteknoloji hakkında ve 2021'de bir iş forumunda konuşmasıyla medyada yer aldı.

Her iki kadının da Başkan Putin ile çok fazla zaman geçirmediği belirtiliyor.

Putin'in torunları da var. 2017'de bir telefon görüşmesinin ardından, "Torunlarıma gelince, biri zaten anaokuluna gidiyor. Lütfen anlayın, onların bir tür kraliyet prensi gibi büyümelerini istemiyorum. Normal insanlar gibi büyümelerini istiyorum” dedi. Ancak kaç tane olduğunu veya hangi kızlarında olduğunu söylemedi.