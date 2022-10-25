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Putin'in yerine gelecek olan isim o mu?

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bundan 22 yıl önce bir anda göreve gelmesine yardımcı olan ve "Putin'i Putin yapan isim" olarak bilinen Sergey Kiriyenko, Putin'in halefi olabilir.

Putin'in yerine gelecek olan isim o mu?
Putin'in yerine gelecek olan isim o mu?
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HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Putin göreve ilk geldiğinde, KGB ajanı olduğu detayı dışında kimsenin hakkında çok bir şey bilmediği bir isimdi. Tıpkı o dönem olduğu gibi şimdi de Putin'in ayrılması durumunda yerine kimin geleceği de pek bilinmiyor.

Putin'in haleflik planlarını kimse bilmiyor ama Rus lider, 1990'larda Batı liberalizmini desteklemekten şimdi Putin'i desteklemeye kadar siyasi anlamda değişik görüşlere sahip Kiriyenko'ya güveniyor.

RUSYA'NIN EN GENÇ BAŞBAKANI OLDU

The Telegraph'ın haberine göre Kiriyenko, 2015 yılında öldürülen Boris Nemtsov'un önerisi üzerine dönemin cumhurbaşkanı Boris Yeltsin tarafından 1998'de 35 yaşında Rusya'nın en genç başbakanı olarak atandı. 2002 tarihli 'Oligarklar' kitabında David Hoffman, 1998'de Kiriyenko'yu "Ekonomik reformları tamamlamak için şiddetli bir nehri geçmeye söz vermiş bir adam, ilerici, ciddi ve bağımsız fikirli" olarak tanımladı. Ancak işe yaramadı. Dört ay sonra mali çöküş Rus ekonomisini vurduğunda işini kaybetti.

RUSYA'NIN EN GENÇ BAŞBAKANI OLDU

Chatham House'da kıdemli araştırma görevlisi olan Profesör Nikolai Petrov, "Putin'in FSB başkanlığına atanması, onun kararı olmasa da, Kiriyenko'nun çok kısa başbakanlık döneminde oldu" diyerek Kiriyenko'nun "Putin'i Putin yapan isim olduğu" iddiaları öne çıktı.

Bir anda göreve gelmesi nedeniyle kendisine 'Kinder Sürpriz Başbakanı' lakabı verilen Kiriyenko, işini kaybettikten sonra bile Putin ile profesyonel ilişkisini devam ettirdi. 2000 yılında, Rusya'nın ana nükleer merkezlerinden birine ev sahipliği yapan stratejik bir bölge olan Volga bölgesi için güvenilir bir elçi istediğinde, Kiriyenko'yu bu işe atadı.

PUTİN'DEN TERFİ ÜSTÜNE TERFİ

5 yıl sonra Bay Kiriyenko, Rus hükümeti işlerinde çok büyük bir role sahip olan Rosatom'un başına geçerek bir terfi daha kazandı. Kiriyenko, 11 yıl boyunca burada da görev yapmaya devam etti.

2016 yılında Putin, Kiriyenko'yu, Cumhurbaşkanlığı İdaresi başkan yardımcısı rolüne terfi ettirdi. Ayrıca, 2018'deki seçim zaferi kampanyasını şekillendirmeye yardımcı olduğu için kredisini de artırdı.

Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgalinden bu yana Kiriyenko, Putin'in işgal altındaki bölgelerdeki gayri resmi elçisi olarak hareket ediyor.

PUTİN'İN HALEFİ OLABİLECEK KADAR GÜÇLÜ MÜ?

Putin'den sonra gelecek isim gibi görünse de, Kiriyenko'nun kendi güç tabanı yok ve Rusya'nın güçlü güvenlik ekipleri içerisinde hiçbir etkisi yok. Profesör olan Petrov, "Şu anda Putin'e yakınlığı nedeniyle güçlü, ancak Putin'in zayıflamasıyla bu değişebilir" diyerek Kiriyenko'nun olası adaylığının da şüpheli olduğunu ve gelecek yıllarda değişebileceğini belirtiyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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