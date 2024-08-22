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        Haberler Dünya Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi | Dış Haberler

        Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın dün gece Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Kafkas limanında yakıt tankları yüklü tren taşıyan feribota da Ukrayna'nın saldırı düzenlediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:22
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        Putin: Ukrayna nükleer santrale saldırı girişiminde bulundu
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gelmesini umduklarını ifade ederek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu." dedi.

        Putin, Ukrayna ordusunun Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerine yönelik saldırına ilişkin yetkililerle toplantı yaptı.

        UAEA'nın Kursk NGS'ye yakında uzman göndermeye yönelik söz verdiğine işaret eden Putin, "Umarım bunu eninde sonunda yaparlar. Düşman dün gece Kursk NGS’ne saldırı girişiminde bulundu." ifadesini kullandı.

        Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ise toplantıda Putin'e santraldeki durum hakkında bilgi verdi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yetkililerle konuya ilişkin toplantı yaptıklarını aktaran Smirnov, santralin normal şekilde çalıştığını söyledi.

        Rosatom, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Kursk NGS etrafındaki durumun kötüleştiğini bildirmişti.

        Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

        TREN FERİBOTUNA SALDIRI

        Krasnodar Acil Durumlar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesi topraklarına Ukrayna’nın "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu ifade edildi.

        Kafkas limanında yakıt tankları yüklü tren taşıyan feribota saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Acil durum ve özel servisler olay yerinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Sosyal medyada, Ukrayna’nın, Kafkas limanındaki feribotu Neptün seyir füzesiyle vurduğu öne sürüldü. Paylaşılan görüntülerde ise limanda çıkan yangın ve dumanların yükseldiği görüldü.

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        #Vladimir Putin
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