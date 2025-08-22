Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin-Zelenskiy görüşmesi planlanmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yüz yüze gelip gelmeyeceği merakla beklenirken Rusya'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Putin ile Zelenskiy arasında planlanmadı" dedi. Lavrov, zirve gündemi hazır olduğunda Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya barış için birçok ilke sunduğunu ancak Zelenskiy'nin 'her şeye hayır' dediğini öne sürdü.