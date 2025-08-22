Habertürk
Habertürk
        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin-Zelenskiy görüşmesi planlanmadı

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin-Zelenskiy görüşmesi planlanmadı

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme planlamadığını ancak zirve gündemi hazır olduğunda Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 22.08.2025 - 14:48 Güncelleme: 22.08.2025 - 14:48
        "Putin-Zelenskiy görüşmesi planlanmadı"
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yüz yüze gelip gelmeyeceği merakla beklenirken Rusya'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Putin ile Zelenskiy arasında planlanmadı" dedi. Lavrov, zirve gündemi hazır olduğunda Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

        Lavrov ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya barış için birçok ilke sunduğunu ancak Zelenskiy'nin 'her şeye hayır' dediğini öne sürdü.

