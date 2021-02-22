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Girişimlere üçüncü kez kapı açıyor

QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın yeni dönem girişimleri açıklandı. Verilen bilgiye göre programın üçüncü dönem girişimleri arasında hem fintech hem de fintech dışında perakende, lojistik ve yapay zeka gibi alanlara odaklanan girişimler yer alıyor. Programın yeni dönemine Ango AI, AssistBox, Hedgeblue, Infose, Magnetic, ParkPalet, Playbook, Spiky.ai girişimlerinin seçildiği açıklandı

QNBEYOND'da yeni dönem
HABERTURK.COM

QNB Finansbank bünyesindeki QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın üçüncü dönemine kabul edilen sekiz girişim açıklandı. Altı ay süreyle mentor ağı, iş ortaklıkları, QNB Finansbank’ın c-level bir yöneticisiyle beraber çalışma ve hibe desteği gibi çok sayıda olanaktan yararlanacak girişimlerin, Eylül ayındaki Demo Day ile programdan mezun olacakları belirtildi.

Ayrıca hızlandırma programına katılan girişimlere, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure ve Oracle gibi servis sağlayıcılar, Hubspot, Notion, Segment ve Zendesk gibi yabancı servisler ve Kolay İK, Pisano ve TeamGram gibi şirketlerden indirimler sağlanacağı da kaydedildi.

QNB Finansbank c-level yöneticilerinden biriyle eşleşen girişimlerin, düzenli olarak görüşme ve beraber iş geliştirme imkanı bulabilecekleri de aktarıldı.

Verilen bilgiye göre programın üçüncü dönem girişimleri arasında hem fintech hem de fintech dışında perakende, lojistik ve yapay zeka gibi alanlara odaklanan girişimler yer alıyor.

QNBEYOND üçüncü dönem girişimlerinde, global odaklı SaaS iş modelleri, yapay zeka teknolojisini kullanan veya kullanımını kolaylaştıran ürünler, şirket içi eğitim platformları, perakende çözümleri, fintech’ler ve online reklamcılığa verimlilik getiren araçlar göze çarpıyor.

2020’de tamamlanan ikinci dönemde 11 girişim QNBEYOND mezunu olurken, bu girişimlerden biri olan ikas, QNBEYOND Ventures’dan yatırım almıştı. Ayrıca sekiz girişim de QNB Finansbank’la büyük çaplı iş birliğine gitmişti.

Programın üçüncü dönemine seçilen girişimler Ango AI, AssistBox, Hedgeblue, Infose, Magnetic, ParkPalet, Playbook, Spiky.ai olarak açıklandı.

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