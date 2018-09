Queen of the South - Ross County maçı ne zaman?

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Queen of the South, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Ross County takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Queen of the South 7 puanla 3. sırada, Ross County 9 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Queen of the South, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ross County, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 427. İddaa'da Queen of the South kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Ross County kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Queen of the South son hafta oynanan Ross County maçında 3-5 yenildi.

Ross County ise Queen of the South maçında 3-5 kazandı.

Queen of the South, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Queen of the South, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Ross County, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ross County 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

