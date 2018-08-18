Queretaro - Club America sahaya çıkıyor

Queretaro ve Club America, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 05:00. Maç öncesi Queretaro 4 puanla 14. sırada, Club America 9 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Queretaro, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Club America, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 478. İddaa'da Queretaro kazanır 3.40, berabere biter 3.20, Club America kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Queretaro son hafta oynanan Cruz Azul maçında 0-1 kazandı.

Club America ise Guadalajara karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Queretaro, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Club America, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Club America 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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