Geçtiğimiz aylarda ayrılıp, barışan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, birkaç hafta önce bir kez daha ayrıldı.

Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, daha önceki ayrılıklarında olduğu gibi sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıktı. Geçtiğimiz günlerde Soytürk'ün adı meslektaşı Berk Atan ile anıldı.

Bu iddianın hemen ardından Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan barıştı. Barıştıklarını da birbirlerinin sosyal medya hesabını yeniden takip ederek duyurdular.

