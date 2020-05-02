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Rabii sağlıkçılara emanet

İdlib'in kamplarında yaşayan 10 yaşındaki Rabii'nin tedavisi için yardım çağrısı karşılık buldu. İçişleri Bakanlığı, "Yavrumuzun sesine kulak verdik. Sağlıkçılarımıza emanet" paylaşımıyla duyurdu

Suriye
HABERTURK.COM

Suriye'de İdlib'in kamplarında yaşayan 10 yaşındaki Rabii için yardım çağrısı İçişleri Bakanlığınca yerine getirildi.

İstanbul'da yaşayan Halepli yazar Mahmut Hacali'nin Twitter'da dile getirdiği çağrıda 10 yaşındaki Rabii'nin sol karıncığında bir genişleme olduğu ve iki karıncığın arasında 10 mm'lik bir delik olduğu belirtildi. Acilen ameliyat olması gerektiği belirtilen Rabii için dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu etiketlenerek yardım talebinde bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak yavrumuzun sesine kulak verdik. Yavrumuzu getirdik. Sağlıkçılarımıza emanet. Acil şifalar diliyoruz" denildi.

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