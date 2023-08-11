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        Haberler Gündem Raci Kaya kimdir? Yeni SGK Başkanı Raci Kaya kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        Yeni SGK Başkanı Raci Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        Raci Kaya'nın hayatı ve biyografisi, yeni atama kararlarının ardından araştırılmaya başlandı. 11 ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararına göre SGK Başkanlığı'na Raci Kaya atandı. Son dakika atama kararının ardından Raci Kaya'nın hayatı gündeme geldi. İşte Yeni SGK Başkanı Raci Kaya'nın yaşı, memleketi ve görev aldığı kurumlara ilişkin detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 10:55
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Ağustos tarihli Resmi Gazete kararına göre Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Raci Kaya getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından "Yeni SGK Başkanı Raci Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?" araştırmaları hız kazandı. İşte SGK Başkanı Raci Kaya'nın hayatı ve biyografisi...

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        SGK BAŞKANI RACİ KAYA KİMDİR?

        1967 yılında Ankara'da doğan Dr. Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Hacettepe Üniversitesi'nde İktisat alanında yüksek lisansını, ardından Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. 1990 yılında Halk Bankası'nda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007 - 2014 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015 – Ağustos 2016 tarihleri arasında da Ziraat Katılım Bankası'nda Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mart 2016 - 2018 tarihleri arasında Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

        Kasım 2018 – Kasım 2020 arasında IMF İcra Direktörlüğü'nde görev yaptı. Aralık 2016 tarihinden itibaren T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdüren Kaya, Kasım 2020'de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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