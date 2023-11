"Radyasyon maruziyeti, lösemi vakalarını artırabilir"

Sempozyumda alanında uzman hekimler, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Akut Miyeloid Lösemi (AML) tanı yöntemleri ve risk faktörleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Deniz Peker Barclift, genetik anomalilere işaret ederek “Lösemi tanısı alındığında tüm genetik bozukluklara bakmak gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Deniz Peker Barclift, epigenetik değişikliklerin tedavi için önemli olduğunu belirterek akıllı ilaç tedavilerinin ve genetik testlerin önemine işaret etti.

PEDİATRİK LÖSEMİDE YÜZDE 95 KÜR ŞANSI VAR

Çocukluk lösemisinin en korkulan türlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Barclift, “Pediatrik lösemide yüzde 90-95 kür şansı var. Bizim için çocukluk lösemisi korkunç bir şey ama aslında değil. Yüzde 95 kür şansları var” dedi.

REKLAM

TOKSİK ORTAMLAR DNA HASARINA YOL AÇABİLİR

Epigenetiğin bir adaptasyon mekanizması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Barclift, “Diyelim Karadeniz dağlarında yaşamaya karar verdiniz. Orada kırmızı hücrelerinizin artması gerekiyor. Siz epigenetik değişiklikleri toksik ortamlarda yaptığınız zaman yani çevre kirliliği, hava kirliliği olduğu zaman DNA hasarını da beraberinde yapıyor. Yani epigenetik kötü ya da iyi değil sadece bir adaptasyon mekanizması” diye konuştu.

RADYASYON UYARISI!

Radyasyon maruziyetine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Barclift, “Lösemi gelecekte daha da artacak çünkü radyasyona maruziyet arttı. Özellikle son 40-50 yılda çok arttı. Şu an her yerde nükleer santraller yapılıyor. Amerika’da da öyle. Bunların mutlaka negatif etkileri olacak. Her seferinde DNA’lardaki kırılımlardan bahsediyoruz. Radyasyon verildiğinde regresyon artıyor. Bir şekilde vücut ona adapte olmaya çalışıyor. Teknoloji komplike olduğu sürece vücudumuz ona adapte olmaya çalışacak” dedi.

RADYASYONDAN MUTLAKA KORUNULMALI

Lösemilerde genetik faktörlerin dışında en büyük etkenin radyasyon olduğunu belirten Prof. Dr. Barclift, radyasyondan korunulması gerektiğinin altını çizdi.