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        Haberler Magazin Rafet El Roman, en gereksiz şarkısını açıkladı - Magazin haberleri

        En gereksiz şarkısını açıkladı

        Rafet El Roman, 'Sana Dönemem' adlı şarkısının, yaptığı en gereksiz şarkı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 08:08 Güncelleme: 05.03.2025 - 08:08
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        En gereksiz şarkısını açıkladı
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        Rafet El Roman, sosyal medya hesabı üzerinden müzik kariyerine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 1990'lı yıllarda yazdığı 'Sana Dönemem' adlı şarkısının, yaptığı en gereksiz şarkılardan biri olduğunu belirten şarkıcı, paylaşımında; "1990'larda yazdığım en gereksiz şarkılardan biri bence" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Rafet El Roman
        #Sana Dönemem
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