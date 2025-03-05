Rafet El Roman, sosyal medya hesabı üzerinden müzik kariyerine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 1990'lı yıllarda yazdığı 'Sana Dönemem' adlı şarkısının, yaptığı en gereksiz şarkılardan biri olduğunu belirten şarkıcı, paylaşımında; "1990'larda yazdığım en gereksiz şarkılardan biri bence" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto