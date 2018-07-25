Rafet El Roman ile adının Derya Ürkmez olduğu iddia edilen kadından açıklama!

Rafet El Roman'ın Bodrum'da esmer bir güzelle öpüştüğü fotoğraflar sabah magazin basınında yerini almıştı. Rafet El Roman ile görüntüleri magazin gündemine oturan, gazetelerde ismi 'Derya Ürkmez' olarak bahsedilen kadın açıklamalarda bulundu. O kadın, "Ben 20 değil, 31 yaşındayım. Rafet El Roman arkadaşım ve ayrıca nişanlım var. Fotoğraflar yüzünden nişanlım ile sorun yaşadık. Açıyla alakalı öyle çıkmış fotoğraflar. Yanak yanağa selamlaşırken o anda yakalamışlar. Öpüşme yok göz yanılması. Biz sadece arkadaşız. Dava açacağız, o fotoğrafları da kaldıracağız" dedi