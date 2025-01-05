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        Haberler Objektife Takılanlar Rafet El Roman: Narin için uygun bir şarkı değil - Magazin haberleri

        Rafet El Roman: Narin için uygun bir şarkı değil

        Rafet El Roman, Hadise'yi kıyafet seçiminden sonra Narin için seslendirdiği şarkı için de eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:41
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        Hadise'yi yine eleştirdi
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Rafet El Roman, Nişantaşı’ndaydı. Bir mekânda tek başına oturan El Roman, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Gülşen’in sahne kıyafetlerini abartılı bulduğunu söyleyen şarkıcı, yeniden Hadise’yi hedefine aldı. Rafet El Roman, Hadise’nin bir programda seslendirdiği ‘Sıfır Tolerans’ şarkısını canice öldürülen Narin Güran’a ithaf etmesini eleştirdi.

        Şarkı seçimini yanlış bulduğunu ifade eden Rafet El Roman; “Talihsiz bir cümle kurmuş olabilir ama benim de kanaatim uygun bir şarkı değil. Konuyla alakası olmayan bir durum. Herhangi bir şarkının o konuya ilişkin uygun olduğunu düşünmüyorum. Toplumsal bir mesele. Bunu hep beraber çözmemiz lâzım. Narin konusunu hepimizi derinden etkileyen bir mesele” diye konuştu.

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        Rafet El Roman, 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’u da andı; “Ferdi Tayfur benim ekolüm, benim canımdı. Çocukluğumda ilk ezberlediği şarkı ‘Gurbet’ şarkısıdır. O yıllarda annem babam Almanya'ya işçi ailesi olarak gitmiştir. Biz bunu günlerce dinler annemi düşünürdük. Çocukluğumdan şu yaşıma kadar o kadar anım var ki. Arabesk için, müzik dünyası için Ferdi Tayfur çok değerli bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun.”

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