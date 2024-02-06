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        Haberler Kültür-Sanat Resim Rafet Utku’nun ‘Mana’sı Maximum Uniq Hall'da

        Rafet Utku’nun ‘Mana’sı Maximum Uniq Hall'da

        Maximum Uniq Hall fuaye alanında 2024 Sezonu'nun ilk sergisi olan Rafet Utku'ya ait 'Mana' 30 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:30
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        Rafet Utku'nun 'Mana'sı Maximum Uniq'te
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        Maximum Uniq, sahne performanslarına ev sahipliği yaptığı Maximum Uniq Hall fuaye alanında 2024 Sezonu’nun ilk sergisi: Rafet Utku’ya ait ‘Mana’yı 30 Ocak’ta açtı.

        Mimar Ressam Rafet Utku sergi için şunları söylüyor: "Mana arayışıyla ortaya çıkan bu çalışmaların ne başlangıcı ne sonu var. Tıpkı bu paradoks gibi olup bitenler arasında zihnimin içinde de hep bir paradoks hali mevcut. Olanı olduğu gibi kabul edememek ile bardağa deli tarafından bakmak arasında bir yerde duruyorum. Zihnim ise durmuyor bir yerde. Öyle anlar geliyor ki manasızlık da bütünde bir manaya dönüşebiliyor ya da tam tersi…"

        Rafet Utku
        Rafet Utku

        Okuduğunuzda içinizden ‘Tam da bu!’ diyeceğiniz, popüler kültürün paradokslarını mimleyen Utku’ya ait metinli işler, Text Art olarak konumlanan akımın izlenmeye değer özel bir seçkisini sunuyor. Sanatçının kimi şeylerin altını, kimi şeylerin üstün çizdiği, yazmanın çizmekle birleştiği MANA, dışavurumcu tavrı ile size; bu sergide bir MANA bulursanız ne ALA diyor.

        Sergi sanat severler tarafından 30 Mart’a kadar, her gün saat 13:00 – 18:30 arasında gezilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maximum Uniq Hall
        #MANA
        #Rafet Utku
        #sergi

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