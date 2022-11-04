Rahmi Koç, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

İş insanı Rahmi Koç'un ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tarihi Roma Yolu restorasyonunu üstlendikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavaş paylaşımında şunları kaydetti: "Bugün (Dün) belediyemizde Ankara'nın değerli iş insanı Sayın Rahmi Koç'u ağırladık. Yakında çalışmalara başlayacağımız Tarihi Roma Yolu restorasyonunu üstlendikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ankara'mıza birlikte değer katmaya devam edeceğiz."