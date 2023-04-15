Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan 24. gün iftar menüsü "İftara ne yapsam?" diyenlere pratik tarifler!

Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala 24. günde "İftara ne yapsam?" diyenler için pratik iftar menüsü hazırladık. İşte, kolay iftar ve lezzetli iftar menüsü...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ramazan 24. gün iftar menüsü "İftara ne yapsam?" diyenlere pratik tarifler!

    24. Gün iftar menüsünde: Ezogelin çorba, Alinazik, Fasulye salatası ve Magnolia tatlısı var.

    1. EZOGELİN ÇORBA

    Malzemeler 

    2 çay bardağı kırmızı mercimek

    3 yemek kaşığı pirinç

    2 yemek kaşığı bulgur

    1 adet kuru soğan

    1 tatlı kaşığı domates salçası

    1 yemek kaşığı tereyağı

    9 su bardağı sıcak su

    1 tatlı kaşığı nane

    1 tatlı kaşığı

    tuz

    Servisi için:

    1/2 adet limon suyu

     

    1 tatlı kaşığı pul biber

    YAPILIŞI

    Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye içerisine aktarın. Pirinci, bulguru ve tuzu tencereye aktarın. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

    Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanlara domates salçası ve naneyi ekleyin, 2 dakika daha kavurun. Kavrulan sosunuzu ocaktan alın. Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin. Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Dilerseniz blendırdan geçirerek de servis edebilirsiniz.
  • Ramazan 24. gün iftar menüsü "İftara ne yapsam?" diyenlere pratik tarifler!

    2. ALİNAZİK

    Malzemeler

    50 gram tereyağı (3,5 yemek kaşığı)

    1 diş sarımsak

    250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)

    1 yemek kaşığı biber salçası

    1 çay kaşığı toz kırmızı biber

    1 çay kaşığı tuz

    Patlıcanlı karışım için:

    1 kase yoğurt

    3 adet közlenmiş patlıcan

     

    1 çay kaşığı tuz

    YAPILIŞI

    Tereyağını derin bir tavanın içine alın. Sarımsağı ilave ederek hafifçe soteleyin. Ardından minik doğranmış kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın, kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın. Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyerek tatlandırın. 

     

    Patlıcanları közlemek için bir çatal veya bıçak yardımı ile üzerine delikler açıp ocakta ya da fırında yumşayana kadar közleyin. Ardından kabuklarını soyun. Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövün. Dövme aşamasında üzerine hafifçe tuz atın. İyice ezildiklerinde yoğurtla bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştırın. Servis tabağının içerisine önce yoğurtlu patlıcanlı karışımı alın. Ortasını hazırladığınız etleri de üzerine yerleştirin son olarak sosunu ilave ederek servis edin. 

     

     
  • Ramazan 24. gün iftar menüsü "İftara ne yapsam?" diyenlere pratik tarifler!

    3. FASULYE SALATASI

    Malzemeler

    1 kase haşlanmış kuru fasulye

    1 adet domates (küp küp doğranmış)

    1 adet salatalık (küp küp doğranmış)

    1 adet soğan (küp küp doğranmış)

    3-4 dal maydanoz (ince kıyılmış)

    Sosu İçin:

    4 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 adet limonun suyu

    1 tatlı kaşığı nar ekşisi

    2 çay kaşığı sumak

    1/4 çay kaşığı tuz

    1/4 çay kaşığı karabiber

     

    1 çay kaşığı pul biber

    YAPILIŞI

    Bir kaseye soğanları ve salatalığı, domatesleri de ekleyin, maydanozu ve fasulyeyi de ekleyin. Sos için sumak hariç tüm malzemeleri bir kasede birleştirin. Üzerine sumağı ekleyin ve karıştırın. Fasulye ve sebzelerin üzerine sosu ekleyin ve karıştırın. 
  • Ramazan 24. gün iftar menüsü "İftara ne yapsam?" diyenlere pratik tarifler!

    4. MAGNOLİA

    Malzemeler

    5 su bardağı süt (1 litre)

    4 yemek kaşığı un

    100 ml krema (yarım kutu)

    3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şeker

    1 paket vanilya

    1 adet yumurta

    1 paket bebe bisküvisi (yulaflı diğer bisküviler de tercih edilebilir)

    1 su bardağı fındık

    Çilek, muz veya Oreo

    YAPILIŞI

    Magnolianın muhallebisi için uygun bir tencereye süt,  toz şeker, un, yumurta ve  sıvı kremayı alın ve tel çırpıcıyla karıştırarak pişirmeye başlayın. Muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirin ve ardından ocağı kapatın.

    İçerisine vanilya ilave ederek karıştırın sonra muhallebiyi uygun bir karıştırma kabının içerisine alın.  Muhallebi beklerken üzerini streç filmle kapatalım. Böylelikle üzerinin kabuklanmasını engellemiş olursunuz. 

    Diğer taraftan bebe bisküvisi ve  kavrulmuş fındığı rondoya alalım ve hızlıca rondodan geçirin. Soğuyan muhallebiyi mikserle iki dakika kadar çırpın. Şimdi kupların tabanına ilk olarak fındıklı bisküvi karışımını yerleştirin.  Ardından kuplarımızın kenarlarına dilimlenmiş çilekleri yerleştirin.

     

    Çilekleri sıraladıktan sonra muhallebiyi kuplara paylaştırın. Muhallebinin üzerini kaşığın arka tarafı ile düzeltin. Son olarak muhallebinin üzerine tekrardan hazırladığınız fındıklı bisküvi karışımından yerleştirin. Magnoliamızın üzerini dilimlenmiş çilekle süsleyin ve dolapta bekletin.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.