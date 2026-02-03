İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan Ayı 19 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.Bu tarih itibarıyla ilk oruç tutulacak ve 18'ini 19'una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınarak ve sahur vakti ile birlikte ilk oruca niyet edilecek.