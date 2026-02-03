Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2026 İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

        İlk oruç ayın kaçında tutulacak? Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürerken, 2026 yılında ilk orucun hangi gün tutulacağı da netlik kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk sahur gecesi belli oldu. Milyonlarca Müslüman, imsakiye doğrultusunda sahur ve iftar vakitlerini takip etmeye hazırlanırken, Ramazan Bayramı'nın tarihine ilişkin detaylar da merak konusu oldu. İşte detaylar...

        Giriş: 03.02.2026 - 23:06 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:06
        Manevi atmosferiyle gönülleri buluşturan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet’in açıkladığı 2026 dini günler takvimiyle birlikte “İlk oruç ne zaman tutulacak?” sorusu yanıt buldu. Kış mevsiminin son günlerine denk gelecek Ramazan ayında ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlar, ilk sahur ve iftar vakitleriyle birlikte Ramazan Bayramı’nın kaç gün süreceğini araştırıyor. Ramazan ayına ilişkin tüm ayrıntılar takvimde yerini aldı. Detaylar haberimizde...

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        Ramazan Ayı 19 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.Bu tarih itibarıyla ilk oruç tutulacak ve 18'ini 19'una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınarak ve sahur vakti ile birlikte ilk oruca niyet edilecek.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        AREFE: 19 Mart 2026 Perşembe

        1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

        2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

        3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

