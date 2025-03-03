Ramazan ayı ile birlikte oruç tutacak kişiler uyku düzenlerini ayarlamayı, sahurdan önce uyumayı veya sahur yapıp yatmayı düşünmeye başladılar. Ramazan ayında uyku düzenini kontrol altına almak mümkün mü? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYINDA UYKU DÜZENİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Ramazan ayı, oruç tutanların günlük rutinlerinde önemli değişiklikler getirir ve bu değişiklikler uyku düzenini de etkiler. Uyku düzenindeki bu değişiklikler, fizyolojik ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Uyku düzenini etkileyen faktörler arasında sahur ve iftar vakitleri, gün içindeki beslenme düzeni ve değişen sosyal aktiviteler yer alır.

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Sahur ve iftar vakitleri, kişilerin alışkın oldukları uyku düzenini bozabilir. Örneğin sahur ile gece uykusunun bölünmesi ve iftar sonrası sürdürülen aktiviteler nedeniyle geç saatlere kadar uyanık kalma eğilimi, uyku düzeninde önemli değişikliklere neden olur. Bunlara ek olarak gün içinde alınan besinlerin miktarı ve kalitesi de uyku kalitesini doğrudan etkiler.

Özellikle iftar sonrası yenilen ağır yemekler ve kafein içeren içecekler, uykuya geçiş sürecini ve derin uykuya dalmayı zorlaştırabilir.Ramazan'da, kültüre bağlı olarak değişen ve gece geç saatlere kadar devam edebilen ibadetler de uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Bunun yanı sıra gün boyunca oluşan yorgunluk ile bireylerin uyku düzeni daha da karmaşık bir hâle gelebilir.

RAMAZAN'DA ÖĞLE UYKUSUNUN ÖNEMİ

Oruç tutulan günlerde kişilerde gün içerisinde “uyuma isteği” oluşması da doğaldır. Açlığın hissiyle kan şekeri düştüğünden kişide uyuklama halleri yaşanabilmektedir. Kan şekerinin düşmesi ile kişide halsizlik, hatta sinirlilik görülebilir. Kan şekerinin düşmesini engelleyebilmek için sahurda lifli gıdalara yer verilmesi bir önlem olabilir. Kan şekerinin düşmesinin engellenmesi ile gün içerisinde uyuklama hallerinin de önüne geçilmiş olunacaktır.

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Sahur ve iftarda tükettiği ağır, yağlı, acılı ve baharatlı yemekler de uykusunu kaçırabileceğinden dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Mümkünse kısa sürelerle vücudunuzu ve zihninizi kısa öğle uykusuyla dinlendirmek gerekir.

RAMAZAN'DA İYİ BİR UYKU İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

1. HER GÜN AYNI RUTİNE BAĞLI KALMAYA ÇALIŞIN

Uyku alışkanlıklarını düzenlemek, Ramazan ayında sağlıklı ve dinlendirici bir uyku yaşamak için ilk adımdır. Genellikle, gece boyunca tek blok halinde yedi ila sekiz saat uyuruz. Ancak, Ramazan ayında bu alışılmış düzen değişikliğe uğrar. Bu dönemde, gün içinde oruç tutmak ve ibadetlerin yoğunluğu uyku düzenimizi etkiler.

Ramazan ayında sağlıklı ve dinlendirici bir uyku yaşamak için kendimize yeni bir uyku rutini planlamamız gerekir. Bu yeni rutin, normalden daha erken yatmayı içerebilir. Örneğin, saat 23.00’te uyumaya çalışın ve gece boyunca en az kesintisiz dört saat uyumaya dikkat edin. Bu yeni rutin, sosyalleşmeye veya boş zaman aktivitelerine harcanan zamanın feda edilmesi veya azaltılması anlamına gelebilir, ancak vücudunuz yeterli uykuyu sağladığınız için size teşekkür edecektir. Hangi planı yaparsanız yapın, her gün aynı rutine bağlı kalmaya çalışın. REKLAM 2. RAMAZANA ÖZEL BESLENME DÜZENİ UYGULAYIN Beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek, Ramazan ayında iyi bir gece uykusu için kritik öneme sahiptir. İftarda ve sahurda tüketilen yiyecekler uyku kalitesini doğrudan etkiler. Bu nedenle, beslenme tercihlerinizi bilinçli bir şekilde yaparak gece boyunca dinlendirici bir uyku elde edebilirsiniz. Öncelikle, iftar sofralarında ağır, yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçının. Bu tür yiyecekler sindirim sisteminizi zorlayabilir ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek, vücudunuzun gece boyunca rahatlamasına ve dinlenmesine yardımcı olacaktır. İşlenmiş ve tuzlu yiyeceklerden kaçının. Yüksek sodyum içeren gıdalar dehidrasyona yol açabilir ve gece boyunca sık uyanmanıza neden olabilir. Tuzsuz veya düşük tuzlu alternatifleri tercih etmek vücudunuzun sıvı dengesini korumasına ve gece boyunca daha rahat uyumanıza yardımcı olur. Ayrıca, kafein ve baharatlı yiyeceklerin de uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. Kafeinli içeceklerin ve baharatlı gıdaların uyarıcı etkisi uykunuzun bölünmesine ve derin uyku aşamalarının engellenmesine neden olabilir. İftar ve sahurda kafein alımını sınırlamak ve baharatlı gıdalardan kaçınmak daha kesintisiz bir uyku deneyimi yaşamanızı sağlar. REKLAM 3. YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN Su tüketimi, Ramazan ayında sağlığınız ve uyku kaliteniz için kritik öneme sahiptir. Oruç tutmak, gündüz sıvı alımını engellese de gece sıvı alımını optimize etmeye çalışın. İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterin. İftardan sahura kadar olan zaman diliminde, vücudunuzu susuz bırakmamak için düzenli aralıklarla su içmeyi alışkanlık haline getirin. Ani ve aşırı miktarda su içmek yerine, iftardan sonra küçük ve düzenli miktarlarda su içmek vücudunuzun sıvı alımını daha dengeli hale getirecektir.