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Ramazan bayramı hangi gün? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kaldı. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bayramı evlerimizde karşılayacağız. Milyonlarca vatandaş Ramazan bayramı tatilinin ilk gününü ve kaç gün tatil yapacağımızı araştırıyor. Peki Ramazan bayramı hangi gün? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan bayramı hangi gün? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan bayramının ilk günü 13 Mayıs Perşembe günüdür. Ramazan bayramında bir aylık orucun bitişi bayramla karşılanır. Bu kutsal günlerde küslüklere son vermek ve akraba ziyaretleri yapmak gerekir. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene de bayram ziyaretleri yapmak mümkün olmayacak. Bayram tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

RAMAZAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan ramaḍ (‘kuru sıcak’) kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını genellikle erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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