Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu mu?
Emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından, Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek bayram ikramiyeleri yeniden gündeme geldi. Emeklilere yapılacak ikramiyeye ilişkin çalışmalar devam ederken, artış oranı konusunda farklı ihtimallerin değerlendirildiği belirtiliyor. Geçen yıl 4 bin TL olarak yatırılan emekli bayram ikramiyesinin bu yıl hangi seviyeye çıkarılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
Ramazan Bayramına geri sayım sürerken emekliler, bayram ikramiyesine ilişkin yapılması planlanan düzenlemeleri yakından takip ediyor. Edinilen son bilgilere göre ikramiye tutarıyla ilgili farklı rakamlar değerlendirilirken, öne çıkan artış oranının yüzde 25 olacağı ifade ediliyor. İşte, 2026 yılı emekli bayram ikramiyesi tutarına dair merak edilenler…
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.
Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.
İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Aydemir'in haberine göre; emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.
ZAMLI İKRAMİYE TUTARININ MALİYETİ NE OLACAK?
Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.
6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.