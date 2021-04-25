Ramazan bayramı tatili için geri sayım başladı. Ramazan ayının ilk iki haftasında koronavirüs salgını nedeniyle kısmi kapanma kararı alınmıştı. Vatandaşlar Ramazan bayramın tatili süresini ve bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını merak ediyor. Ramazan bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramında 9 gün tatil olacak mı? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN TATİLİ YAPACAĞIZ? 9 GÜN TATİL VAR MI?

Ramazan bayramı tatili 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise Arefe. Ayrıca 16 Mayıs Pazar gününün dahil olması ile birlikte bu sene 9 günü tatil yapılacağı tahmine ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA KISITLAMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanan kısmi kısıtlama uygulamalarının ardından yeni koronavirüs tebbirlerinin alınacağını açıkladı. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı henüz kesinleşmedi.