Şaban ayına girilmesinin ardından Ramazan hazırlıkları devam ediyor. İslam aleminde on bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayı, beraberinde Ramazan Bayramı coşkusunu da getiriyor. Bayram hazırlıklarını ve tatil planlarını netleştirmek isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın hangi günlere denk geldiğini sorguluyor. Bu kapsamda “2026 Diyanet vakit hesaplama takvimine göre Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?” soruları gündeme geldi. İşte tüm detaylar...