Ramazan Bayramı ne zaman? 2026 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
Ramazan ayına geri sayım devam ederken Ramazan Bayramı tarihi araştırmaları hız kazandı. Müslümanlar, hem bayram coşkusunu doyasıya yaşamak hem de tatil planlarını şekillendirmek için 2026 Diyanet dini günler takvimini araştırıyor. Her yıl 3 gün süren Ramazan Bayramı bu sene Mart ayında idrak edilecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? İşte cevabı haberimizde...
Şaban ayına girilmesinin ardından Ramazan hazırlıkları devam ediyor. İslam aleminde on bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayı, beraberinde Ramazan Bayramı coşkusunu da getiriyor. Bayram hazırlıklarını ve tatil planlarını netleştirmek isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın hangi günlere denk geldiğini sorguluyor. Bu kapsamda “2026 Diyanet vakit hesaplama takvimine göre Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?” soruları gündeme geldi. İşte tüm detaylar...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; 19 Mart 2026 Perşembe günü arife günü olarak idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak.
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar
Bu doğrultuda Ramazan bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.
İKİNCİ ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?
İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü bitecek.
Bu kapsamda Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşmiş olacak.
İLK ORUÇ VE İLK SAHUR NE ZAMAN?
2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat Perşembe günü tutulacak.
Bu kapsamda 18’ini 19’una bağlayan gece ilk teravih namazı eda edilip sahura kalkılarak ilk oruç için niyet edilecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılı Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Bayram öncesindeki arife günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor.