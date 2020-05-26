Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı - KAHRAMANMARAŞ

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, bu gece sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde, Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.Kentin en işlek noktalardan Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk ve Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin dışında kimsenin olmadığı görüldü.Polis ve jandarma ekipleri de kent genelinde denetimlerini sürdürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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