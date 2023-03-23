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Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte göreve başladı

Ramazan ayının sembollerinden olan davulcular, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da sahurun ilk günü göreve başladı. Sahura kalkan vatandaşlar ekmek ve pide almak için fırınlara gitti

Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte göreve başladı
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DHA

İstanbul'da Ramazan ayının sembolü olan davulcular, sahurun ilk günü göreve başladı. İlk günün heyecanını yaşayan vatandaşlar ise, uyanır uyanmaz ekmek ve pide almak için fırına gitti.

Ramazan ayının sembolü olan davulcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı.

DHA'nın haberine göre; Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ramazan davulcusu vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı. Bazı apartman sakinlerinin davulcuyu camda karşıladığı görüldü. Sahura kalkan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu.

DAVULCUYA TATLI İKRAM ETTİ, BAHŞİŞ VERDİ

Davulcu Sadık Gezer, "Anadan babadan kalma bir görenek. Bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı herkese hayırlı olsun" dedi.

Ramazan davulcusunun geldiğini gören Muhittin Çavdaroğlu, iş yerinden çıkarak davulcuya tatlı ikram ettikten sonra bahşiş verdi. Muhittin Çavdaroğlu, "Müslüman alemine hayırlı olsun. Biz de davulcu dayımıza tatlı ikram ediyoruz. Tokmağını daha iyi vursun, uyandırsın vatandaşları. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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