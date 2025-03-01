Ramazan imsakiyesi 2025... Ramazan ayında bekleyiş sona erdi. 1 Mart tarihinde ilk sahurla başlayan on bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 29 gün sürecek. Oruç vazifesini yerine getirenler, bulunduğu ilde akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İlk iftar saati 2025 imsakiye takvimi ile belli oldu. 2025 Ramazan imsakiyesi ile 81 il sahur ve iftar saatleri 'haberturk.com' üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. İşte 1 Mart 2025 iftar ve sahur saatleri...

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