Ramazan'ın 11. günü için iftar menüsü: Dalyan köfteden kalburabastıya lezzet şöleni!

Ramazan ayının 11. gününde iftar sofrasını özenle hazırlamak isteyenler için harika bir menü önerimiz var. Ana yemeğiyle doyurucu, tatlısıyla damakta iz bırakan bu iftar menüsünde dalyan köfte ve kalburabastı başrolde! İşte lezzet dolu iftar sofrası için özel tarifler...

Malzemeler

4 adet büyük boy havuç

1 adet soğan

1 adet kereviz

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

Tuz

Karabiber

5 su bardağı su

1 bardak portakal suyu

Yarım su bardağı krema

Hazırlanışı

Havuçları küçük küçük doğrayın. Tencereyi ocağa alın tereyağı ve zeytinyağı ekleyip eritin. Soğanı yemeklik doğrayın ve tencereye koyup hafif yumuşayıncaya kadar kavurun. Ardından havuçları tencereye alıp kavurmaya devam edin.

Kerevizin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın ve tencereye koyun, 3- 4 dakika daha kavurmaya devam edin. Zencefilin kabuğunu soyun, rendeleyin ve sebzeli karışıma ilave edip karıştırın. Ardından tuz ve karabiberi ekleyin. 5 su bardağı suyu ekleyin.

Sebzeler yumuşayıncaya dek çorbayı kaynatın. Yaklaşık 30 dakikadan sonra çorbayı ateşten alıp pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar el blenderinden geçirin.

Bir bardak portakal suyunu krema ile beraber çorbaya ekleyip karıştırdıktan sonra servis edin. Havuç çorbanız hazır!

Malzemeler:

750 gr kıyma

1 adet orta boy soğan

1 adet yumurta

1 veya 2 arzuya göre sarımsak

1 su bardağı galeta unu

3 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı yenibahar

İç malzemesi:

3 adet orta boy patates

2 adet havuç

1 kâse bezelye

3 yumurta

Üzeri için:

1 ya da 2 yemek kaşığı Zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Önce köfte yapımı için yukarıda saydığımız tüm malzemeleri yoğurma kabına alın. Dağılmasına mani olmak için köfteyi iyice yoğurun. Yoğurduğunuz köfteyi birkaç saat dolapta dinlendirin. İç harç için garnitür kullanabilirsiniz.

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Tezgaha tepsi büyüklüğünde yağlı kağıdı yerleştirin. Üzerine köfte harcını koyarak ikinci yağlı kâğıdı da üzerine yerleştirin ve kapatın. Oklava yardımı ile 1 cm kalınlığında açın.

Köftenin kenar tarafına iç harcımızı yerleştirdikten sonra rulo yapın. Yalnız rulonun sıkı olması gerekiyor. Üzerine yumurta akını sürdükten sonra tekrar yağlı kâğıda sarıp üzerini de alüminyum folyoyla kaplayın.

Daha önceden ısıtılmış 200 derece olan fırına yerleştirin. Pişmesi için 40-50 dakika yeterli olacaktır. Köfte fırında pişerken üzerinin sosu için bir tencereye 1 ya da 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyarak salçasını ilave edin. 1 veya 2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı su ilave edin 5 ya da 6 dakika daha kaynatın.

Pişmekte olan köfteyi kontrol ettikten sonra eğer pişmiş ise üzerine sosunu döküp tekrar fırına verin.10 dakika kadar kalması yeterlidir. Sos arzuya göre konmasa da olur.

PATATES PÜRESİ

Malzemeler:

950 gram altın patates

120 ml tam yağlı süt

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120 ml krema

8 diş sarımsak

Yarım su bardağı tuzsuz tereyağı

2 çay kaşığı tuz

İnce kıyılmış taze soğan

Karabiber

Hazırlanışı:

Kesme tahtası üzerinde patateslerinizi soyun. Soyulmuş patateslerin renginin solmaması için geniş bir kase içerisinde soğuk ya da buzlu suyun içine koyun.

Patatesleri küpler halinde doğrayın. Doğradığınız patatesleri büyük bir tencerenin içine koyun ve üzerine soğuk su ekleyin. Suyu yüksek ateşle kaynattıktan sonra ısıyı en aza indirin ve 12 dakika boyunca pişirin. Sarımsaklarınızı ezdikten sonra küçük bir tencereye krema, sarımsak ve sütü ekleyin.

Malzemeleri kısık ateşte kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve kremayı ince bir süzgeçten süzün. Patatesleri bir kevgir yardımıyla tencereden boşaltın. Daha sonra su eklemediğiniz yeni bir tencereye alın. Bir patates ezici veya spatula yardımıyla patatesleri tortu kalmayana kadar ezin.

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Hazırladığınız küp soğuk tereyağını ve tuzu ekleyin. Malzemelerin birleşmesi için iyice karıştırın. Krema karışımını yavaş yavaş patateslere tamamen karışana kadar azar azar ekleyin ve bu sırada karıştırmaya devam edin. Pürenizi pürüzsüz hale gelene kadar karıştırdıktan sonra üzerine karabiber serpin. İsteğe bağlı olarak öncesinde ince ince doğradığınız taze soğanlarla süsleyin.