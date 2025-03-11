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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Ramazan'ın 11. günü için iftar menüsü: Dalyan köfteden kalburabastıya lezzet şöleni!

        Ramazan'ın 11. günü için iftar menüsü: Dalyan köfteden kalburabastıya lezzet şöleni!

        Ramazan'ın bereketiyle dolu sofralarında lezzet şölenine hazır olun! İftar menüsünde hem göze hem damağa hitap eden enfes tatlar yer alıyor. Ana yemekte dalyan köftenin doyurucu lezzeti, tatlı olarak ise kalburabastının şerbetli kıvamı iftar keyfini taçlandıracak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:30
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        On birinci güne özel iftar menüsü!
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        Ramazan ayının 11. gününde iftar sofrasını özenle hazırlamak isteyenler için harika bir menü önerimiz var. Ana yemeğiyle doyurucu, tatlısıyla damakta iz bırakan bu iftar menüsünde dalyan köfte ve kalburabastı başrolde! İşte lezzet dolu iftar sofrası için özel tarifler...

        HAVUÇ ÇORBASI

        Malzemeler

        4 adet büyük boy havuç

        1 adet soğan

        1 adet kereviz

        1 yemek kaşığı tereyağı

        3 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

        Tuz

        Karabiber

        5 su bardağı su

        1 bardak portakal suyu

        Yarım su bardağı krema

        Hazırlanışı

        Havuçları küçük küçük doğrayın. Tencereyi ocağa alın tereyağı ve zeytinyağı ekleyip eritin. Soğanı yemeklik doğrayın ve tencereye koyup hafif yumuşayıncaya kadar kavurun. Ardından havuçları tencereye alıp kavurmaya devam edin.

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        Kerevizin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın ve tencereye koyun, 3- 4 dakika daha kavurmaya devam edin. Zencefilin kabuğunu soyun, rendeleyin ve sebzeli karışıma ilave edip karıştırın. Ardından tuz ve karabiberi ekleyin. 5 su bardağı suyu ekleyin.

        Sebzeler yumuşayıncaya dek çorbayı kaynatın. Yaklaşık 30 dakikadan sonra çorbayı ateşten alıp pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar el blenderinden geçirin.

        Bir bardak portakal suyunu krema ile beraber çorbaya ekleyip karıştırdıktan sonra servis edin. Havuç çorbanız hazır!

        DALYAN KÖFTE

        Malzemeler:

        750 gr kıyma

        1 adet orta boy soğan

        1 adet yumurta

        1 veya 2 arzuya göre sarımsak

        1 su bardağı galeta unu

        3 çay kaşığı pul biber

        1 çay kaşığı karabiber

        Yarım çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı yenibahar

        İç malzemesi:

        3 adet orta boy patates

        2 adet havuç

        1 kâse bezelye

        3 yumurta

        Üzeri için:

        1 ya da 2 yemek kaşığı Zeytinyağı

        2 yemek kaşığı salça

        1 su bardağı su

        Hazırlanışı:

        Önce köfte yapımı için yukarıda saydığımız tüm malzemeleri yoğurma kabına alın. Dağılmasına mani olmak için köfteyi iyice yoğurun. Yoğurduğunuz köfteyi birkaç saat dolapta dinlendirin. İç harç için garnitür kullanabilirsiniz.

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        Tezgaha tepsi büyüklüğünde yağlı kağıdı yerleştirin. Üzerine köfte harcını koyarak ikinci yağlı kâğıdı da üzerine yerleştirin ve kapatın. Oklava yardımı ile 1 cm kalınlığında açın.

        Köftenin kenar tarafına iç harcımızı yerleştirdikten sonra rulo yapın. Yalnız rulonun sıkı olması gerekiyor. Üzerine yumurta akını sürdükten sonra tekrar yağlı kâğıda sarıp üzerini de alüminyum folyoyla kaplayın.

        Daha önceden ısıtılmış 200 derece olan fırına yerleştirin. Pişmesi için 40-50 dakika yeterli olacaktır. Köfte fırında pişerken üzerinin sosu için bir tencereye 1 ya da 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyarak salçasını ilave edin. 1 veya 2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı su ilave edin 5 ya da 6 dakika daha kaynatın.

        Pişmekte olan köfteyi kontrol ettikten sonra eğer pişmiş ise üzerine sosunu döküp tekrar fırına verin.10 dakika kadar kalması yeterlidir. Sos arzuya göre konmasa da olur.

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        PATATES PÜRESİ

        Malzemeler:

        950 gram altın patates

        120 ml tam yağlı süt

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        120 ml krema

        8 diş sarımsak

        Yarım su bardağı tuzsuz tereyağı

        2 çay kaşığı tuz

        İnce kıyılmış taze soğan

        Karabiber

        Hazırlanışı:

        Kesme tahtası üzerinde patateslerinizi soyun. Soyulmuş patateslerin renginin solmaması için geniş bir kase içerisinde soğuk ya da buzlu suyun içine koyun.

        Patatesleri küpler halinde doğrayın. Doğradığınız patatesleri büyük bir tencerenin içine koyun ve üzerine soğuk su ekleyin. Suyu yüksek ateşle kaynattıktan sonra ısıyı en aza indirin ve 12 dakika boyunca pişirin. Sarımsaklarınızı ezdikten sonra küçük bir tencereye krema, sarımsak ve sütü ekleyin.

        Malzemeleri kısık ateşte kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve kremayı ince bir süzgeçten süzün. Patatesleri bir kevgir yardımıyla tencereden boşaltın. Daha sonra su eklemediğiniz yeni bir tencereye alın. Bir patates ezici veya spatula yardımıyla patatesleri tortu kalmayana kadar ezin.

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        Hazırladığınız küp soğuk tereyağını ve tuzu ekleyin. Malzemelerin birleşmesi için iyice karıştırın. Krema karışımını yavaş yavaş patateslere tamamen karışana kadar azar azar ekleyin ve bu sırada karıştırmaya devam edin. Pürenizi pürüzsüz hale gelene kadar karıştırdıktan sonra üzerine karabiber serpin. İsteğe bağlı olarak öncesinde ince ince doğradığınız taze soğanlarla süsleyin.

        SEMİZOTU SALATASI

        Malzemeler:

        1 bağ semizotu

        1 tutam nane

        2 orta boy domates

        2 adet salatalık

        Sosu için;

        3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 diş dövülmüş sarımsak

        Yarım limon

        1 yemek kaşığı sirke

        Tuz

        Üzeri için;

        Mısır

        Hazırlanışı:

        Semizotlarını iyice yıkayın ve bir süzgece koyun ya da kurutun.

        Yıkanmış olan 4-5 dal naneyi de ince doğrayıp, semizotuna ekleyin. Küp küp doğranmış domates ve salatalıkları da ekleyin. Sarımsakları esip diğer sos malzemeleriyle karıştırın. Salata tabağına semizotlarını ve diğer malzemeleri alın. Sosunu üzerine gezdirin. Mısırla süsleyerek servis edin.

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        KALBURABASTI

        Malzemeler:

        120 gram oda sıcaklığında tereyağı

        2 yemek kaşığı yoğurt

        1/2 çay bardağı sıvı yağ

        4 su bardağı un

        1 çay bardağı irmik

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        1 tatlı kaşığı karbonat

        3-4 damla limon

        Şerbeti için:

        2 su bardağı toz şeker

        2 su bardağı su

        1 tatlı kaşığı limon suyu

        İçi için:

        120 gram ceviz içi

        Servisi için:

        2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

        Hazırlanışı:

        Kalburabastı tatlısının yapımına ilk olarak şerbet ile başlanır. Şekeri ve suyu kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra içine limon suyunu ilave ederek 10 dakika daha kaynattın.

        Tatlı için un hariç tüm malzemeleri karıştırın. Karbonatı limon ile karıştırın ve köpürtün. Yavaşça unu ekleyin.

        Ele yapışmayan bir kıvam elde edin. Cevizden biraz büyük parçalar kopararak yuvarlayın ya da süzgeç, rende gibi aparatlar ile şekil verin. Cevizi ortasına koyun. Fırın tepsisine dizin ve 25-30 dakika pişirin.

        Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun.

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