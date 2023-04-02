"Ramazan'ın 11. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! Bu menüyle damaklarınız şenlenecek!

SEBZELİ BASMATİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler

2 tane orta boy soğan

3 tane orta boy havuç

1 su bardağı bezelye

2 su bardağı basmati pirinç

6 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı tavuk suyu (sıcak)

2 su bardağı kaynar su

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru dere otu

1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı: Soğanları ufak şekilde doğrayıp tencereye alın. Havuçları küp küp doğradıktan sonra soğanların içine ekleyin ve sıvıya içerisinde kavurmaya başlayın. İyice yıkanan basması pirinçleri ilave edin ve kavurmaya devam edin. Pirinçler yeterince kavrulduktan sonra içerisine su, tavuk suyu, baharatlar, tuz ve bezelyeleri ekleyip bir tur karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye bırakın. Suyunu çeken ve göz göz olan pilav pişmiştir. Bir kere karıştırdıktan sonra ocağı kapatın ve pilavı dinlendirin. Afiyet olsun.