Milyonlarca vatandaş on bir ayın sultanı Ramazan ayını iple çekiyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında bir ay boyunca milyonlar oruç tutacak ve Ramazan ayının bitişini bayram ile karşılayacak. Geçen yıl koronavirüs salgını gölgesinde geçirdiğimiz bayramların bu sene nasıl geçeceği ve hangi tarihlere denk geleceği merak konusu oldu. Peki 2021 Ramazan bayramı ne zaman? İşte Ramazan ayı ve bayramı tarihleri...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN??

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi