Ramazan Şimşek kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında Gölbaşı Belediye Başkan Adaylığı için MHP'den Ramazan Şimşek ismini açıkladı. Peki, Ramazan Şimşek kimdir? İşte, Ramazan Şimşek'in hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

RAMAZAN ŞİMŞEK KİMDİR?

1968 yılında Ankara Gölbaşı’nda doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Askerlik görevini Antakya’da yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2005 yılında siyasete atıldı ve 2005-2008 yılları arasında AK Parti Gölbaşı ilçe sekreterliği görevini aldı. 2008-2011 yılları arasında ilçe başkanlığı görevinde bulundu.

2014 yılında AK Parti’den istifa ederek MHP’te üye oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinde Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

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