Ramazan sofraları için

AA

BAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi Satıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyan bitkisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

Meyan bitkisinin faydalarına ilişkin Prof. Dr. Satıl, "Bitki köklerinin göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü, ateş düşürücü, öksürük kesici, nezle ve bronşit gibi hastalıklara karşı şifalı özellikleri vardır. Solunum yollarındaki mukozaya koruyucu etkiye sahip. Boğaz ağrılarına da iyi gelmekte." dedi.

Satıl, meyandan şerbet, pastil ve bal elde edildiğini ifade etti.

Meyan kökünün antiviral ve antimikrobiyal aktivitelerine dair birçok bilimsel çalışma yapıldığını anlatan Fatih Satıl, "Özellikle meyan kökü kaynaklı bileşiklerin, influenza, hepatit, suçiçeği, HIV, herpes tipi bir dizi virüse karşı antiviral etkiye sahip birçok bilimsel makale bulunmaktadır. Meyan şerbeti, özellikle ramazanda susuzluk çekilen dönemde ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisinin yanında halsizlik ve yorgunluk gibi durumlarda da etkili olan bir içecektir." diye konuştu.

- Meyan şerbeti nasıl hazırlanır?

Prof. Dr. Satıl, meyan kökünün fazla miktarda kullanılmasının ise vücuda zararı olduğu uyarısında bulundu.

Özellikle hipertansiyon, böbrek rahatsızlıkları, karaciğer hastalıkları, kalp damar bozuklukları gibi şikayetleri olanların meyan bitkisinden uzak durması gerektiğine işaret eden Satıl, meyan şerbetini şöyle tarif etti:

"100 gram yani yaklaşık bir avuç meyan kökü, 3 litre su ile hazırlanabilir. Öncelikle meyan köklerini iyice yıkıyoruz, temizliyoruz. Sonra tencerenin içine boşaltıyoruz ve bunu bir gece beklemeye bırakıyoruz ama bunu hemen içeceğim derseniz bekleme süresini 1,5-2 saate kadar indirebilirsiniz. Bekleme süresi bittikten sonra meyanı bir süzgeç yardımı ile tencereden çıkartıyoruz. Sıvıyı bir tülbent ile süzüyoruz. Bu şekilde süzdükten sonra içeceğimiz bu şerbetimizi şişelere doldurup buzdolabında saklayarak soğuk halde içmeye hazır hale getirebiliriz."