Ramazanda diş sağlığının korunması için öneriler

AA

Prof. Dr. Karaoğlanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik önerileri anlattı.

Diş çürüğünün, bakterilerin ağız içerisinde üremesi ve zamanla gıdalarla etkileşime girmesi sonucu oluştuğunu belirten Karaoğlanoğlu, "Gün içerisinde uzun süren açlığa bağlı olarak ağız içerisi pH düşer, asidik bir ortam olur. Bu asidik ortam diş minelerinde aşınmaya neden olarak diş çürüklerine yatkınlığı artırır." bilgisini paylaştı.

Özellikle şeker içeren besinlerin, ağız içerisindeki bakteri miktarını artırarak ağız içinde asidik bir ortam yarattığını dile getiren Karaoğlanoğlu, "Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatlerinde şekerli gıdalardan ziyade süt ve süt ürünleri tüketimi, plağın asidik özelliğini azaltarak diş çürüklerini önleyecektir. Ayrıca bu besinlerdeki yüksek orandaki kalsiyum ve fosfor da dişleri korumakta ve çürük gelişimini durdurmaya yardımcı olmaktadır." diye konuştu.

- "Gün içinde yutmadan su ile yapılacak gargaralar ağız kokusunu azaltır"

Karaoğlanoğlu, tıp dilinde "halitozis" olarak adlandırılan ağız kokusunun, günün herhangi bir saatinde yakın temasa gerek kalmadan hissedilen ve yenilen maddelere bağlı olmaksızın duyulan koku olarak tanımlandığını belirterek, kötü ağız kokusunun, her yaştan insanı etkileyebilen, yaygın bir problem olduğuna işaret etti.

Koku şiddetli veya uzun süreli olduğunda, kişinin özgüveninin ve sosyal etkileşimlerinin azalmasına neden olabildiğini ifade eden Karaoğlanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazan ayında gün içinde yutmadan su ile yapılacak gargaralar, ağız kuruluğunu önleyerek ağız kokusunu azaltmada yardımcı olacaktır. Ağız kokusunun önlemesinde en etkili yöntem ağız ve dişlerin temizliğidir. Bunun için dişler iftar ve sahurda yemeklerden sonra en az 2 dakika boyunca fırçalanmalı, dişler diş ipi ile temizlenmeli ve dil bir diş fırçası ile fırçalanmalıdır.

Ağızdaki mikroorganizmaları azaltmak veya ağızdaki asidik ortamı nötralize etmek için ağız gargaraları kullanılabilir. Ağız solüsyonları ve gargaralar için en ideal kullanım zamanı, yatmadan öncedir. Fakat oruç tutanlar için sahurda yapılması önerilir. Bunun sebebi, tükürük aktivitesinin ve yıkama işleminin gün boyu azalması sebebiyle solüsyon ve gargaranın ağızda daha uzun süre kalarak etki göstermesidir. İçeriğinde alkol bulunduran solüsyonlar ve gargaraların kullanımı önerilmemektedir."

- "Aşırı çay, kahve ve sigaranın tüketimi ağız kuruluğunu artırıyor"

Karaoğlanoğlu, diş eti hastalığına bağlı ağız kokusunun önlenmesi ve tedavisinde, diş yüzey temizliğinin yanı sıra ağız hijyenine dikkat edilmesi, iftar ve sahurda vitamin ve antioksidanlardan zengin besinler tüketilmesi gerektiğini aktardı.

"Tükürük üretiminin artması ve ağız kuruluğunun önüne geçebilmek için sahur ve iftar saatlerinde bol sıvı tüketimi çok önemlidir. Bu öğünlerde aşırı tüketilen çay, kahve ve sigara da gün içindeki ağız kuruluğunu artıracaktır." ifadelerini kullanan Karaoğlanoğlu, şunları kaydetti:

"Ağız ve diş sağlığı açısından ve sindirimi rahatlatması amacıyla besinlerin yavaş ve iyi çiğneyerek tüketilmesi çok önemli olan tükürük salgısını artıracaktır. Bu önlemlere rağmen ağız kokusu, dişlerde geçmeyen sıcak-soğuk hassasiyeti veya ağrılar ,diş etlerinde kanama gibi şikayetlerimiz bulunduğunda diş hekimimize başvurmakta tereddüt etmememiz gerekir. Zira anestezi gerekmeyen uygulamalar ramazan ayında da diş hekiminiz tarafından güvenle uygulanarak şikayetleriniz çözümlenecektir."