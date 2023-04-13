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Ramazanda tokluk için protein içeren yiyecekler tüketilmesi tavsiyesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, ramazan ayında uzun süre tokluk hissi için protein içeren yiyeceklerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu

Ramazanda tokluk için protein içeren yiyecekler tüketilmesi tavsiyesi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, ramazan ayında vücudun gereksinim duyduğu gıdaların yanı sıra gün boyu tokluk hissi oluşturan yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazanda hamur işi yiyeceklerin tok tuttuğunun sanıldığına işaret eden Kaya, "Aslında tam tersi. Karbonhidrat içeriği çok yoğundur ama tam tahıllı olursa nispeten biraz daha iyi. Çünkü vitamin mineral özellikleri daha az kayba uğruyor ancak karbonhidrat içeren yiyeceklerin bir saat içinde sindirimi tamamlanıyor. Peynir ve yumurta ya da kıyma gibi protein içeren yiyecekle yapılırsa o zaman tok tutucu özelliği uzayacaktır" dedi.

SAHURDA NE TÜKETİLMELİ?

Sahurda yumurta ve peynir tüketimini öneren Kaya, "İftarda tavuk ve balık eti veya kırmızı eti düzenli şekilde almamızda yarar var. Daha uzun süre tokluk hissi için posa içeriğini yüksek olması gerekiyor ki kuru baklagiller bunlar arasındadır. Mercimekli bulgur pilavı, nohutlu pirinç pilavı gibi. Bunları tüketirsek o zaman uzun vadede tokluk sağlayabiliriz" ifadesini kullandı.

Kaya, iftarda yemeğin yavaş ve hazmederek tüketilmesini, yemeğinin ardından 15-20 dakikalık yürüyüş yapılmasının faydalı olacağını dile getirerek, şunları kaydetti: "Tatlıları, sebzeyi, çorbayı, pilavı, böreği hepsini bir arada tüketirsek mide rahatsızlıklarına neden olabilir, kalbimizin sağlığını bozabiliriz ve hipertansiyona neden olabiliriz. Bundan korunmak için mümkün olduğu kadar az az tüketmek, tatlıları sonraya bırakmak ya da akşam yürüyüşten geldikten sonra böreğimizi çayımızı içmek olabilir. Kesinlikle yemekleri çok iyi çiğnememiz gerekiyor. Çiğnemeden yutmak hem mide hem bağırsak rahatsızlıklarına hem da kabızlığa yol açacaktır. Bir anda şişkinlik, doygunluk oluşturacaktır. Çok yağlı, tuzlu ve tatlı yiyeceklerin aşırı tüketimi de karaciğer başta olmak üzere birçok organa zarar verebilir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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