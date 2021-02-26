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HaberlerTelevizyonRamo 34. bölüm 2. tanıtım! Ramo ve Sibel evleniyor!
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Ramo ve Sibel evleniyor!

SHOW TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun merakla beklenen 34. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Ramo ve Sibel'in evlendiği heyecan dolu tanıtımda Şerif'in sözleri dikkat çekerken, "Ramo, büyük patronlardan biriyle daha tanışacak mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Ramo 34. bölüm 2. tanıtım! Ramo ve Sibel evleniyor!
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Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır. Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir. Diğer yandan, Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar.

Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur. Bu işin altında Korkut'un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Ramo'nun 34. Bölüm 2. Tanıtımı;

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