Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun merakla beklenen 36. bölüm tanıtımı yayınlandı.

"500 MİLYON DOLARIMIZI ÇALMIŞLAR!"

Ramo'nun sorumluluğunda olan yüklü miktarda paranın çalınması gerilimi artırırken, bu çarpıcı olaydan sonra Ramo ve Kudret'in arasında yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oluyor.

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir!

Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir. Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur.

Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken, Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.