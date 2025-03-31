Raphinha'dan Flick itirafı!

Barcelona'nın 28 yaşındaki oyuncusu Raphinha, teknik direktör Hansi Flick hakkında konuştu.

HANSİ FLİCK İTİRAFI

Brezilyalı yıldız, "Hansi Flick ile çok yakın bir ilişkim var. Sezon öncesi bir konuşma yaptık ve bana takımın önemli isimlerinden biri olacağımı söyledi. Flick ile yaptığımız bu konuşma ayrılık kararımı değiştirdi." dedi.

Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan Raphinha, 27 gol attı ve 20 asist yaptı.