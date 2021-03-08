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Rasim Öztekin için aranan kan bulundu

Kalp krizi geçiren usta sanatçı Rasim Öztekin için için aranan 0RH(-) kan bulundu. Kızı Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" dedi

Rasim Öztekin için aranan kan bulundu - Magazin haberleri
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62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Ardından kızı Pelin Öztekin, "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" duyurusunu yaptı.

İlerleyen saatlerde Öztekin için aranan kan bulundu.

Pelin Öztekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiyenin her yerinden kan vermek için arayan bi şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnetarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var.

Çoook seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfediceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum.

BİROL GÜVEN'DEN AÇIKLAMA

Yapımcı Birol Güven Rasim Öztekin'in son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli sanatçımız Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde evinde kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşadı. Hemen Beykoz Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırıldı. Orada yapılan ilk müdahaleden sonra Siyami Ersek Hastanesi’ne getirildi. Şu an durumu iyi ama bir süre burada kontrol altında tutulacak. İnşallah kısa zamanda eskisinden daha sağlıklı olarak aramızda olacak." dedi.

"MAZOT ALDIM, YOLA DEVAM"

Oyuncu Rasim Öztekin'in 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti. Geçirdiği operasyon sonrasında hastane odasından paylaşımda bulunan Öztekin, şunları söylemişti: 'Geçmiş olsun' mesajları için çok çok teşekkürler. Benim ki var olan pili değiştirmekti. Yani mazot aldım, yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum.

"YAŞAMA DAHA DA SIKI SARILMAK LAZIM"

14 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konan Öztekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

Yaşamdan hiçbir şekilde kopmamak, sıkı sıkıya sarılmak gerekiyor. Evet zaman zaman ataklar olabiliyor, havanın durumuna göre bile nefesin bozulabiliyor. Özellikle kış aylarında hava kirliliğinden dolayı nefes almakta zorluk çekebiliyorsun ama hemen kendini bırakmamak, tam tersi esas bu sıralarda yaşama daha da sıkı sarılmak lazım.

Mesela hastanedeyken hiçbir zaman 'Buradan çıkamayacağım' korkusu duymadım. Hastanede hasta olarak değil de, sanki dinlenmeye otele gitmişim gibi hissettim ve kendimi en sevdiğim yer olan Ayvalık Cunda Adası'nda hayal ettim. 'Buradan çıkıp, oraya gideriz, orada şunu yaparız' gibi şeyler vardı aklımda hep.

"44 YAŞINDA BU HASTALIĞA YAKALANDIM"

"Ben 44 yaşında bu hastalığa yakalandım" diyen usta oyuncu, "Çok erkendi baktığınız zaman. Tabii o yaşlarda yapabileceğim şeylerden maalesef erken koptum. Mesela eskiden arkadaşlarla toplanır, halı sahada maç yapardık. Kalp yetersizliği sonrasında halı saha maçlarında oynayamadım. Ben yapamadıklarımı bir kenara atıp, yapabildiklerimden veya yapabileceklerimden keyif almaya başladım" şeklinde konuşmuştu.

RASİM ÖZTEKİN HAKKINDA

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.

1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla “Müzikomedi” (Nükhet Duru ve Demet Akbağ’la birlikte),“Mega Show” (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’ de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995’te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, köşe yazarlığı da yaptı.

2005 te yine Gani Müjde’ nin yazdığı Mehmet Ergen’ in sahnelediği “Yıldızların Altında” müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin‘ le başrolü paylaştı.

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Rasim Öztekin’in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “Mandıra filozofu” adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu ve Ayda Aksel paylaştı.

2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

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