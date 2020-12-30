Rasim Öztekin'in acı günü

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, ağabeyi Bülent Özker'in ölümüyle sarsıldı.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim...Nurlar içinde yatsın." ifadelerini kullandı.
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