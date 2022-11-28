Raylara düşen yolcu son anda kurtuldu 0:00 / 0:00

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ABD'nin New York eyaletine bağlı Manhattan'daki metro istasyonunda raylara düşmek üzere bir adam, iki polis memuru tarafından kurtarıldı. Raylara düşen vatandaşın kurtarılma anı polisin vücut kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polisin kaza sonucu düştüğünü söylediği adam elinden ve sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis memurları, istasyonda devriye gezerken bir kargaşa gördüklerini ve olaya hemen müdahale ettiklerini söyledi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.