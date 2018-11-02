Rayo Vallecano - Barcelona maçı öncesi rakamlar

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Rayo Vallecano, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Barcelona takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:45. Maç öncesi Rayo Vallecano 6 puanla 19. sırada, Barcelona 21 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Rayo Vallecano, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Barcelona, son 5 maçında 5 galibiyet, lik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 133. İddaa'da Rayo Vallecano kazanır 8.00, berabere biter 4.80, Barcelona kazanır 1.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Rayo Vallecano son haftadaki Levante müsabasında 3-1 kazandı.

Barcelona ise Granada 74 karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Rayo Vallecano, evinde 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 14 gol yedi.

Barcelona, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Barcelona, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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